Приобретая квартиру у взаимозависимого лица через уступку требования, можно получить имущественный вычет

Просмотров:

ФНС в письме № БС-4-11/23368@ от 07.12.2016 разъяснила порядок получении имущественного вычета при заключении с взаимозависимым лицом договора о перемене лиц в обязательстве и передаче по нему денежных средств.

Согласно пункту 5 статьи 220 НК имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК, не предоставляется в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.

Данный запрет касается случаев заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, сторонами в которых выступают взаимозависимые лица.

Договор о перемене лиц в обязательстве (уступки требования) не является договором купли-продажи, в связи с чем наличие или отсутствие взаимозависимости при заключении физическими лицами договоров о перемене лиц в обязательстве для целей получения имущественного налогового вычета значения не имеет.

Учитывая изложенное, заключение с взаимозависимым лицом договора о перемене лиц в обязательстве (уступки требования) и передача по нему денежных средств в счет исполнения договора не могут являться самостоятельным основанием для отказа налогоплательщику в предоставлении ему имущественного налогового вычета.