ИФНС может информировать работодателя о налоговых долгах сотрудников

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Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения.

В целях снижения задолженности по обязательным платежам перед бюджетной системой РФ налоговые органы имеют право информировать третьи лица о сумме задолженности, образовавшейся с 01.06.2016 (включительно), не нарушая при этом законодательство в сфере персональных данных.

Согласно пункту 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@ после истечения срока исполнения требования об уплате налога, но не позднее одного месяца со дня истечения указанного срока налоговый орган информирует работодателя о сотрудниках, имеющих неисполненную обязанность по уплате налоговых платежей в бюджетную систему РФ.

При этом указывается сумма задолженности, образовавшаяся с 01.06.2016 (включительно), без деления по видам налогов. В связи с изложенным письмо ФНС России от 23.10.2015 N 8-2-03/0043@ считать утратившим силу.

Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, образовавшимся до 01.06.2016, является налоговой тайной и не подлежит предоставлению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Такие разъяснения даны в письме ФНС № ГД-4-8/22302@ от 24.11.2016.