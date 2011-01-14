Клерк.Ру
 

ИФНС может информировать работодателя о налоговых долгах сотрудников

27.12.16 15:45
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Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения.

В целях снижения задолженности по обязательным платежам перед бюджетной системой РФ налоговые органы имеют право информировать третьи лица о сумме задолженности, образовавшейся с 01.06.2016 (включительно), не нарушая при этом законодательство в сфере персональных данных.

Согласно пункту 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@ после истечения срока исполнения требования об уплате налога, но не позднее одного месяца со дня истечения указанного срока налоговый орган информирует работодателя о сотрудниках, имеющих неисполненную обязанность по уплате налоговых платежей в бюджетную систему РФ.

При этом указывается сумма задолженности, образовавшаяся с 01.06.2016 (включительно), без деления по видам налогов. В связи с изложенным письмо ФНС России от 23.10.2015 N 8-2-03/0043@ считать утратившим силу.

Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, образовавшимся до 01.06.2016, является налоговой тайной и не подлежит предоставлению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Такие разъяснения даны в письме ФНС № ГД-4-8/22302@ от 24.11.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
Клерк
SND14
, Ростов-на-Дону

Мне налоговая присылала несколько раз письма о долгах сотрудников. Я их игнорирую. С налогами пусть разбирается налоговая инспекция, а не "напрягает" бухгалтеров. Удерживаю только при наличии исполнительного листа от приставов

Клерк
sunflower_tk
, Оренбург

SND14, Вы писали:

Мне налоговая присылала несколько раз письма о долгах сотрудников. Я их игнорирую. С налогами пусть разбирается налоговая инспекция, а не "напрягает" бухгалтеров. Удерживаю только при наличии исполнительного листа от приставов

 Аналогично поступаем. С их дурацкими требованиями разобраться времени не хватает, еще и за сотрудниками на добровольных началах бегать - ну уж нет!!!

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Аноним
, Новосибирск
Ну и зачем эта информация работодателю? На что налоговая рассчитывает? Что работодатель будет уговаривать сотрудника долги погасить? А оно надо работодателю, уговорами заниматься?
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Налоговая, наверное, рассчитывает, что сознательный работодатель погасит долги работника, а потом сам с ним разберется. Не удивлюсь. если действительно к этому придем(ттт, не к ночи будь сказано...) 
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