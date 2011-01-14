Сотрудник получил травму во время драки в рабочее время

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Читательница нашего форума поделилась с коллегами историей, которая случилась с сотрудником компании. В рабочее время, направляясь по вызову к клиенту, мужчина вступил в драку с незнакомым подвыпившим гражданином. В ходе этой схватки сотрудник, который после возбуждения уголовного дела признан потерпевшим, получил травму.

Месяц он был на больничном с кодом 02 (бытовая травма). Однако позже продолжил лечение и стал настаивать на квалификации данной травмы в качестве производственной. Бухгалтер в недоумении. Как быть? Ведь со времени происшествия прошло уже 2 месяца.

Сегодня он решил, что наверно у него все таки была производственная травма и размер бл будет больше, а так же еще рассчитывает на компенсацию. Собирается через суд (на основании возбужденного уголовного дела) отстаивать изменение кода в бл на 04, в первом бл, а так же изменить код на 04 в последующих, т.к., это последствие производственной травмы.

Мы никакую комиссию не собирали, нс не расследовали. Скажите, пожалуйста, как лучше поступить в данном случае? Является ли такая травма-несчастным случаем на производстве?

- кубик

Между тем в ФСС, куда бухгалтер обратилась за консультацией, пояснили, что травма, полученная при таких обстоятельствах, не может считаться производственной.

Обсуждение происходит в теме форума «Драка- несчастный случай на производстве?»