Бухгалтеру пришлось делать отчеты во время больничного

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Бухгалтер заболел, но отчет сам себя не сделает. Находясь на больничном, сотрудница бухгалтерии несколько дней работала дома, так как никто другой не мог сделать ее работу, а невыполнение этой работы грозило компании штрафами.

Но вот работа сделана, настал час расплаты. Теперь уже перед другим бухгалтером встал вопрос – как оплачивать такую работу в период временной нетрудоспособности? За советом она обратилась на форум Клерк.ру.

Во время больничного сотрудник 5 дней работал на дому. Как нам правильно оформить документы, что бы оплатить ему дни когда он дома работал по окладу, а остальные по больничному?

Достаточно ли будет его заявления?

- inna_int

Бухгалтер, которой предстоит рассчитать зарплату, уточнила, что руководство компании не намерено премировать сотрудницу, совершившую такой «трудовой подвиг», не будет заключать с ней отдельный договор ГПХ, а планирует выплатить ей зарплату за отработанные дни болезни, а остальное время нетрудоспособности оплатить за счет ФСС.

Участники дискуссии считают, что об оплате следовало договариваться «на берегу», либо просто болеть, не проявляя рабочего фанатизма, раз никакой финансовой выгоды от такого трудоголизма сотрудница не получит.

А вам приходилось работать, находясь на больничном? Как оплачивался этот труд?

Обсуждение происходит в теме форума «Работа на дому во время больничного».