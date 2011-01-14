Бухгалтеру пришлось делать отчеты во время больничного
Бухгалтер заболел, но отчет сам себя не сделает. Находясь на больничном, сотрудница бухгалтерии несколько дней работала дома, так как никто другой не мог сделать ее работу, а невыполнение этой работы грозило компании штрафами.
Но вот работа сделана, настал час расплаты. Теперь уже перед другим бухгалтером встал вопрос – как оплачивать такую работу в период временной нетрудоспособности? За советом она обратилась на форум Клерк.ру.
Во время больничного сотрудник 5 дней работал на дому. Как нам правильно оформить документы, что бы оплатить ему дни когда он дома работал по окладу, а остальные по больничному?
Достаточно ли будет его заявления?
- inna_int
Бухгалтер, которой предстоит рассчитать зарплату, уточнила, что руководство компании не намерено премировать сотрудницу, совершившую такой «трудовой подвиг», не будет заключать с ней отдельный договор ГПХ, а планирует выплатить ей зарплату за отработанные дни болезни, а остальное время нетрудоспособности оплатить за счет ФСС.
Участники дискуссии считают, что об оплате следовало договариваться «на берегу», либо просто болеть, не проявляя рабочего фанатизма, раз никакой финансовой выгоды от такого трудоголизма сотрудница не получит.
А вам приходилось работать, находясь на больничном? Как оплачивался этот труд?
Обсуждение происходит в теме форума «Работа на дому во время больничного».
Пособие по нетрудоспособности трудоспособному?
хорошо устроились...
Вы случайно залетевший(ая) на форум? Не бухгалтер наверно?
Мне однажды пришлось с тяжелым воспалением легких из больницы через удаленный доступ годовую прибыль закрывать. Хотелось бы просто полечиться, но не та это профессия.
У нас, к счастью, такие форс-мажоры премией регулируются. Но иногда и доплаты не хочется, а надо работать.
Аноним, Вы писали:
Особенно хорошо нетрудоспособной с температурой за 38 сидеть на работе до 11, закрывая НДС. И пособия никто не выплатит и доплат никаких, только желание всех на*** послать, а не выйдешь - вычтут из зп. Бухгалтерия-с.
надо менять профессию- и можно будет болеть