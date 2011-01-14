Клерк.Ру
 

Бухгалтеру пришлось делать отчеты во время больничного

27.12.16 13:19
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Бухгалтер заболел, но отчет сам себя не сделает. Находясь на больничном, сотрудница бухгалтерии несколько дней работала дома, так как никто другой не мог сделать ее работу, а невыполнение этой работы грозило компании штрафами.

Но вот работа сделана, настал час расплаты. Теперь уже перед другим бухгалтером встал вопрос – как оплачивать такую работу в период временной нетрудоспособности? За советом она обратилась на форум Клерк.ру.

Во время больничного сотрудник 5 дней работал на дому. Как нам правильно оформить документы, что бы оплатить ему дни когда он дома работал по окладу, а остальные по больничному?
Достаточно ли будет его заявления?
- inna_int

Бухгалтер, которой предстоит рассчитать зарплату, уточнила, что руководство компании не намерено премировать сотрудницу, совершившую такой «трудовой подвиг», не будет заключать с ней отдельный договор ГПХ, а планирует выплатить ей зарплату за отработанные дни болезни, а остальное время нетрудоспособности оплатить за счет ФСС.

Участники дискуссии считают, что об оплате следовало договариваться «на берегу», либо просто болеть, не проявляя рабочего фанатизма, раз никакой финансовой выгоды от такого трудоголизма сотрудница не получит.

А вам приходилось работать, находясь на больничном? Как оплачивался этот труд?

Обсуждение происходит в теме форума «Работа на дому во время больничного».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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14 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
договор ГПХ или премия в размере отработанного времени

 

так не хочет руководство ни премию, ни ГПХ. Хотят вместо б/л оплатить работу, что скорее всего никак не повлияет на общий размер выплаты для бухгалтера.
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Аноним
, Москва
Пособие по нетрудоспособности трудоспособному? 

хорошо устроились...

 Вы случайно залетевший(ая) на форум? Не бухгалтер наверно? 

Мне однажды пришлось с тяжелым воспалением легких из больницы через удаленный доступ годовую прибыль закрывать. Хотелось бы просто полечиться, но не та это профессия. 

У нас, к счастью, такие форс-мажоры премией регулируются. Но иногда и доплаты не хочется, а надо работать.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Пособие по нетрудоспособности трудоспособному? 

хорошо устроились...

 Особенно хорошо нетрудоспособной с температурой за 38 сидеть на работе до 11, закрывая НДС. И пособия никто не выплатит и доплат никаких, только желание всех на*** послать, а не выйдешь - вычтут из зп. Бухгалтерия-с.

Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
И с температурой, и из больницы на работу после процедур ... Про оплату не договаривалась, все оставалось на усмотрение руководства. Ну не могу я завалить отчет или проверку, воспитание не то. 
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Аноним
, Набережные Челны
А я только-только потеряв ребенка... и только перевели меня из реанимации... сразу сидела и рассчитывала зарплату!!! со швом на весь живот. А вы говорите... Бухгалтер. Пять лет прошло! Рассчитывала только потому, что никто кроме меня это не сделает, и если я не посчитаю зарплату, то работники её не получат!
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Аноним
Я в таких случаях получаю зарплату целиком оклад + то, что потом из ФСС приходит. Предупреждаю руководство, что из ФСС придут деньги за мой больничный и сразу себе их на карточку перевожу. А иначе пусть сами работают, работаю я на дому, поэтому тут без вариантов - кто ж ко мне домой придет вместо меня поработать, да и без бутылки сразу никто не разберется, это ж полноценно надо вводить в курс дела человека...
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Аноним
Незаменимых нет! Все правильно, но меня из роддома на машине привозили, чтобы годовой отчет сделать, я на сохранение в январе попала и до конца марта лежала. Директор премию дал потом. Он сам и виноват, я его заранее предупреждала, что надо срочно замену искать.
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Незаменимых-то нет, но замену еще искать надо. Поэтому или просто все бросать и не оглядываться потом, или продолжать работать, потому что  действительно больше некому.
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