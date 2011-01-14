ФНС призывает сдавать бумажную отчетность на машиноориентированных бланках

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Передовым методом представления налоговых деклараций является сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи. В настоящее время 90% юридических лиц и 67% индивидуальных предпринимателей сдают отчетность в электронном виде.

Для тех налогоплательщиков, кто еще сдает отчетность на бумажном носителе, налоговые органы рекомендуют использовать машиноориентированные бланки с двумерным штрих-кодом (2ШК).

Сформировать и добавить в декларацию штрих-код позволяют специальные программы, такие как «НалогоплательщикЮЛ», у которой подключен модуль печати налоговой отчетности с двухмерным штрих-кодом, «Декларация 20ХХ», предназначенная для заполнения декларации формы 3-НДФЛ, которые можно бесплатно скачать с официального сайта ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Программные средства».

Двумерный штрих-код формируется автоматически программным обеспечением и наносится на листы формы при печати документов. 2-ШК содержит все внесенные налогоплательщиком реквизиты и обеспечивает возможность автоматизированной обработки документов с помощью сканера.

Бланки также можно скачать на сайте службы в разделе «Налоговая отчетность».

Представление документов с двухмерным штрих-кодом позволяет:

-быстро и достоверно ввести информацию в электронную систему налоговых органов;

-исключает технические ошибки оператора, осуществляющего ввод;

-значительно сократит время приёма в налоговой инспекции;

-позволит свести к минимуму риск возникновения технических ошибок при начислении налогов и оптимизировать процесс расчета налоговых вычетов.