Иркутская УФНС: крупнейшие налогоплательщики будут представлять отчетность по НДФЛ в территориальные налоговые органы

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УФНС Иркутской области обращает внимание крупнейших налогоплательщиков, что с 1 января 2017 г. администрирование уплачиваемого ими налога на доходы физических лиц, передано из межрегиональных инспекций в территориальные налоговые органы.



В связи с этим, отчетность по налогу на доходы физических лиц: расчет сумм, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма В связи с этим, отчетность по налогу на доходы физических лиц: расчет сумм, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ ), и сведения о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ ), начиная с отчетности за 2016 г., - в том числе уточненную за предшествующие налоговые периоды, крупнейшим налогоплательщикам необходимо представлять в территориальные налоговые органы по месту нахождению организаций и их обособленных подразделений.



Напомним, справки по форме 2-НДФЛ по всем физлицам, получившим от учреждения облагаемые доходы в течение года, необходимо представлять ежегодно не позднее 1 апреля следующего года. Расчет 6-НДФЛ за год организации сдают не позднее 1 апреля следующего года, в последствие отчетность за первый квартал, полугодие и 9 месяцев представляют не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом. В связи с тем, что в следующем году 1 и 2 апреля приходятся на выходные дни, срок сдачи отчетности переносится на 3 апреля.