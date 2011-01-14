С 2017 года пересчитать налог на недвижимость по кадастровой стоимости можно будет независимо от вида ошибок

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С 1 января 2017 года скорректированная кадастровая стоимость будет учитываться при расчете налогов на недвижимое имущество, начиная с периода, в котором она была ошибочно определена. С нового года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Пересчитать налог на недвижимость по кадастровой стоимости можно будет независимо от вида ошибок (техническая, реестровая ошибка в Едином государственном реестре недвижимости, методологическая ошибка в результатах кадастровой оценки и другие), а также от статуса органа, допустившего ошибки (органы Росреестра, бюджетные учреждения, созданные субъектами Российской Федерации для определения кадастровой стоимости и другие).

ФНС России напоминает, что до 1 января 2017 года согласно нормам НК РФ пересчитать налоги на недвижимое имущество, рассчитанные по кадастровой стоимости, можно было только в случае технической ошибки, допущенной органом кадастрового учета, или в случае оспаривания кадастровой стоимости.