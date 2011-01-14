Работодатели, уплачивающие допвзносы по программе софинансирования пенсий, до 20 января должны сдать в ПФР реестр

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Работодатели, уплатившие дополнительные страховые взносы за своих работников (путем удержания из заработной платы), а также «взносы работодателя» (в случае их уплаты) в 4 квартале 2016 года, должны представить в ПФР Реестры застрахованных лиц, подготовленные по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 № 482п, в срок не позднее 20 дней со дня окончания квартала, т.е. до 20 января 2017 года.

Речь идет о программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Для страхователей-работодателей с численностью работников 25 и более человек установлена обязанность представлять в территориальный орган ПФР реестры застрахованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (на машинном носителе информации или по телекоммуникационным каналам связи). Страхователи-работодатели, у которых численность работников меньше, также вправе представлять реестры застрахованных лиц в форме электронного документа.Об этом напомнили в отделении ПФР по Свердловской области.

Напомним, что по условиям программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование добровольных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Размер государственного софинансирования определяется исходя из суммы, уплаченной участником программы в календарном году, независимо от того каким способом уплачивались дополнительные страховые взносы – самостоятельно либо через работодателя. Поэтому важно, чтобы дополнительные страховые взносы, удержанные из заработной платы за декабрь, были перечислены работодателем в декабре, уточнили в ПФР.