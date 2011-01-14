В Тульской области ПФР выявляет организации с зарплатой менее 13 тыс. рублей

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В рамках контроля за исполнением регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области, заключенного 16 ноября 2015г. между Правительством Тульской области, Общественной организацией Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов», Объединением работодателей «Тульский областной Союз работодателей», специалисты территориальных органов ПФР Тульской области выявляют работодателей, у которых заработная плата сотрудников ниже минимальной по Тульской области. Учитывая социально-экономические условия, сложившиеся в Тульской области указанным соглашением на всей территории региона установлена минимальная заработная плата. Для работников внебюджетного сектора экономики с 1 августа 2016 года она составила 13 000 рублей.

Ежеквартально территориальные органы Отделения составляют списки плательщиков, у которых заработная плата меньше минимально установленной в Тульской области и направляют их на комиссии по легализации «теневой» заработной платы, проводимые территориальными налоговыми органами, а также в территориальные Межведомственные комиссии.

Так, в 3 квартале 2016 года, территориальными органами ПФР было выявлено 153 таких плательщика. Информация по ним направлена в Государственную инспекцию труда Тульской области и региональный Департамент труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты.