Клерк.Ру
 

В Тульской области ПФР выявляет организации с зарплатой менее 13 тыс. рублей

28.12.16 11:17
Просмотров: 

В рамках контроля за исполнением регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области, заключенного 16 ноября 2015г. между Правительством Тульской области, Общественной организацией Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов», Объединением работодателей «Тульский областной Союз работодателей», специалисты территориальных органов ПФР Тульской области выявляют работодателей, у которых заработная плата сотрудников ниже минимальной по Тульской области. Учитывая социально-экономические условия, сложившиеся в Тульской области указанным соглашением на всей территории региона установлена минимальная заработная плата. Для работников внебюджетного сектора экономики с 1 августа 2016 года она составила 13 000 рублей.

Ежеквартально территориальные органы Отделения составляют списки плательщиков, у которых заработная плата меньше минимально установленной в Тульской области и направляют их на комиссии по легализации «теневой» заработной платы, проводимые территориальными налоговыми органами, а также в территориальные Межведомственные комиссии.

Так, в 3 квартале 2016 года, территориальными органами ПФР было выявлено 153 таких плательщика. Информация по ним направлена в Государственную инспекцию труда Тульской области и региональный Департамент труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
В Московской области с 1 декабря увеличили минимальную заработную плату
 
Юридические новости
 
За низкую зарплату компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «60 тысяч для главбуха в Подмосковье. Не мало ли?»
01.01, 02:43
Аноним прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
01.01, 00:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа»
вчера, 11:44
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
вчера, 11:03
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 10:44
Аноним прокомментировал материал «Сколько зарабатывает ларек у дома?»
вчера, 08:40
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 07:36
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
вчера, 07:10
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
вчера, 07:07
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 07:05
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 07:04
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Бизнесмены адаптировались к новой экономической ситуации»
вчера, 05:53
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко»
вчера, 05:44
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
вчера, 04:07
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 04:06
Аноним прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 04:05
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 03:46
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 03:08
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
вчера, 00:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:12
Клерк
yante прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:06
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 21:04
Клерк
Тишина прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
30.12, 20:52
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 20:40
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
30.12, 20:39
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
30.12, 20:24
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 19:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 18:32
Аноним прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 17:53
Клерк
mityai прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:28
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
30.12, 15:53
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М»
30.12, 15:38
еще
 