Учетная политика на 2017 год уже в наших Инструментах!
28.12.16 10:15
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Клерк.Ру предлагает своим читателям воспользоваться инструментом «Учетная политика» в разделе «Инструменты» для создания приказов по учетной политике бухгалтерского и налогового учета на 2017 год.
Кроме того, инструмент позволяет создать соответствующие приказы об учетной политике за прошлые годы, если вдруг вы забыли сделать это вовремя.
Пользователям, которым не удобна онлайн-форма заполнения приказов, Клерк.Ру напоминает, что раздел «Бланки» нашего портала содержит образцы Учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год.
Образцы приказов об учетной политике предоставлены ГК «Фабер-Лекс».