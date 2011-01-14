Учетная политика на 2017 год уже в наших Инструментах!

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Клерк.Ру предлагает своим читателям воспользоваться инструментом «Учетная политика» в разделе «Инструменты» для создания приказов по учетной политике бухгалтерского и налогового учета на 2017 год.

Кроме того, инструмент позволяет создать соответствующие приказы об учетной политике за прошлые годы, если вдруг вы забыли сделать это вовремя.

Пользователям, которым не удобна онлайн-форма заполнения приказов, Клерк.Ру напоминает, что раздел «Бланки» нашего портала содержит образцы Учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год.

Образцы приказов об учетной политике предоставлены ГК «Фабер-Лекс».