Преобразование юрлица не лишает его права на освобождение от налога на движимое имущество

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Юрлицо преобразовано в другую организационно-правовую форму в связи с внесением изменений в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Между тем в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК с 1 января 2015 года освобождаются от налогообложения организации в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц;

передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.

По мнению Минфина, приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу Федерального закона N 99-ФЗ, в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не является реорганизацией (ликвидацией) юридических лиц.

Следовательно, общество после изменения наименования не утрачивает право на применение льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества (принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств), учтенного на балансе по состоянию на 1 января 2015 года.

Такие разъяснения приводит Минфин в письме № 03-05-05-01/71247 от 01.12.2016.