Клерк.Ру
 

Главбух не допускает кадровиков до 1С

28.12.16 12:44
Просмотров: 

Читательница нашего форума устроилась на крупное предприятие инспектором кадров и с удивлением обнаружила, что там довольно странные порядки.

Все приказы кадровики делают вручную, так как главбух не разрешает им работать в программе, опасаясь, что они совершат несанкционированные операции, из-за которых может сбиться учет.

Вышла я на работу в очень крупную организацию (более 700 чел) в отдел кадров
(раньше я занималась и расчетом зп и кадрами в компании 100 чел и работала в 1 с ЗиК)
Здесь столкнулась с ситуацией, что бухгалтерия ПРОТИВ работы отдела кадров в 1 С и бедные кадровики печатают кучу приказов в ворде(((((
и потом эти все приказы бухгалтерия сама вносит в 1с, а так же всех сотрудников. Какая то двойная работа....

гл.бухгалтер против установки в кадры 1с, видимо опасается, что кадровики им что то там испортят в цифрах или почему еще, не пойму.

МОЖНО как то ОГРАНИЧИТЬ доступ к расчетам или как выйти из этой ситуации.
КАК организовано все у вас???

я планирую все таки добиться введения ЗиУП в отдел кадров этой организации....как гл.бухг доказать, что все будет хорошо)))?
- АнонимНаталья В

А как настроено взаимодействие бухгалтерской и кадровой службы в вашей организации?

Обсуждение происходи в теме форума «Совместная работа Кадровиков и расчетчиков в крупных компаниях».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
6 мнений
Клерк
ЮНаталия
, Москва
после периодически всплывающих тем про неадекватных кадровиков, я уже не удивляюсь такой реакции главбухов.

 но все равно, это явный перебор :)  просто права надо разграничить и все

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
согласна про перебор. Тем более уж сейчас почти  все можно сделать для разграничения прав. Видимо, фирма еще и деньги экономит на базах для кадровиков.
Аватар
Аноним
, Москва

Надежда-25, Вы писали:

согласна про перебор. Тем более уж сейчас почти  все можно сделать для разграничения прав. Видимо, фирма еще и деньги экономит на базах для кадровиков.

 

... но теряет на зарплате дополнительных кадровиков, занимающихся бумажной работой, и бухгалтеров, повторяющих эту работу в электронном виде.
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Аноним, Вы писали:

Надежда-25, Вы писали:

согласна про перебор. Тем более уж сейчас почти  все можно сделать для разграничения прав. Видимо, фирма еще и деньги экономит на базах для кадровиков.

 

... но теряет на зарплате дополнительных кадровиков, занимающихся бумажной работой, и бухгалтеров, повторяющих эту работу в электронном виде.

 

конечно, редко когда экономия 100% полезна. А уж экономия в таком виде, как тут - это еще и снижает производительность и эффективность труда.
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
На фотографиях у сотрудников разный размер головы. Непорядок!
 
Бухгалтерские новости
 
Бухгалтеры недовольны работой кадровиков
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «60 тысяч для главбуха в Подмосковье. Не мало ли?»
01.01, 02:43
Аноним прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
01.01, 00:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа»
вчера, 11:44
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
вчера, 11:03
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 10:44
Аноним прокомментировал материал «Сколько зарабатывает ларек у дома?»
вчера, 08:40
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 07:36
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
вчера, 07:10
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
вчера, 07:07
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 07:05
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 07:04
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Бизнесмены адаптировались к новой экономической ситуации»
вчера, 05:53
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко»
вчера, 05:44
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
вчера, 04:07
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 04:06
Аноним прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 04:05
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 03:46
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 03:08
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
вчера, 00:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:12
Клерк
yante прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:06
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 21:04
Клерк
Тишина прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
30.12, 20:52
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 20:40
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
30.12, 20:39
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
30.12, 20:24
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 19:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 18:32
Аноним прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 17:53
Клерк
mityai прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:28
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
30.12, 15:53
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М»
30.12, 15:38
еще
 