Главбух не допускает кадровиков до 1С

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Читательница нашего форума устроилась на крупное предприятие инспектором кадров и с удивлением обнаружила, что там довольно странные порядки.

Все приказы кадровики делают вручную, так как главбух не разрешает им работать в программе, опасаясь, что они совершат несанкционированные операции, из-за которых может сбиться учет.

Вышла я на работу в очень крупную организацию (более 700 чел) в отдел кадров

(раньше я занималась и расчетом зп и кадрами в компании 100 чел и работала в 1 с ЗиК)

Здесь столкнулась с ситуацией, что бухгалтерия ПРОТИВ работы отдела кадров в 1 С и бедные кадровики печатают кучу приказов в ворде(((((

и потом эти все приказы бухгалтерия сама вносит в 1с, а так же всех сотрудников. Какая то двойная работа....



гл.бухгалтер против установки в кадры 1с, видимо опасается, что кадровики им что то там испортят в цифрах или почему еще, не пойму.



МОЖНО как то ОГРАНИЧИТЬ доступ к расчетам или как выйти из этой ситуации.

КАК организовано все у вас???



я планирую все таки добиться введения ЗиУП в отдел кадров этой организации....как гл.бухг доказать, что все будет хорошо)))?

- АнонимНаталья В

А как настроено взаимодействие бухгалтерской и кадровой службы в вашей организации?

Обсуждение происходи в теме форума «Совместная работа Кадровиков и расчетчиков в крупных компаниях».