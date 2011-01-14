Календарь сроков сдачи отчетности за 2016 год для ООО и ИП

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Заканчивается 2016 год, наступает очередной отчетный период. Чтобы вы ничего не упустили, Клерк.Ру составил традиционную таблицу, в которой прописаны сроки сдачи отчетности за 2016 год.

В обзоре указаны только формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год. Ежемесячная отчетность (СЗВ-М, НДПИ, налог на игорный бизнес и т.п.) в таблице не указана.

Кроме того, на Клерк.Ру опубликован календарь бухгалтера на 2017 год.