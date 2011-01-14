Новой декларации по транспортному налогу за 2016 год не будет

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ФНС РФ утвердила новую декларацию по транспортному налогу, приказ от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Она необходима плательщикам системы "Платон", для вычета из налога сумм, уплаченных в систему. Однако новая декларация будет применяться только с отчетности за 2017 год, поскольку утвердили её слишком поздно - согласно новым нормам Налогового кодекса, новые формы деклараций вступают в силу не ранее чем по истечении двух месяцев со дня их официального опубликования. Во избежание различных толкований приказа, срок начала применения новой декларации прямо указан в документе.

Напомним, что обсуждать новую декларацию начали еще в августе месяце. Тогда предполагалось, что её надо будет сдавать уже за 2016 год.