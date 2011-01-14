Минфин разъяснил порядок применения вычета по НДС по ОС при совмещении ОСНО и ЕНВД

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Минфин в своем письме № 03-07-11/71110 от 01.12.2016 разъяснил порядок применения вычета по НДС при приобретении объекта недвижимости, используемого одновременно в операциях, облагаемых и освобождаемых от НДС, в том числе при уплате ЕНВД.

В соответствии с пунктом 3 статьи 171.1 НК восстановление сумм НДС, принятых налогоплательщиком к вычету в отношении приобретенных объектов основных средств, производится в случае, если такие объекты основных средств в дальнейшем используются этим налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, за исключением объектов основных средств, которые полностью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло не менее 15 лет.

На основании пункта 5 статьи 171.1 НК расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из 1/10 суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле, которая определяется исходя из стоимости необлагаемых товаров (работ, услуг), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за соответствующий календарный год.

В этой связи суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении по договору купли-продажи недвижимого имущества, принимаются к вычету в полном объеме вне зависимости от того, что данное имущество предназначено для использования одновременно в операциях, облагаемых НДС, освобождаемых от НДС, и в деятельности, облагаемой ЕНВД. После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет в порядке, предусмотренном вышеуказанными пунктами 4 и 5 статьи 171.1 НК.