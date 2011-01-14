При обнаружении ошибки в 6-НДФЛ за 1 квартал, необходимо сдать три уточненки

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Организацией после представления в налоговый орган расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года обнаружен в 1 квартале 2016 года факт завышения суммы доходов и, соответственно, излишней уплаты суммы НДФЛ.

В этом случае налоговому агенту следует представить в налоговый орган уточненный расчет за соответствующий период. Поскольку расчет по форме 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год, то в данной ситуации уточненный расчет по форме 6-НДФЛ следует представить за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/24062@ от 15.12.2016.