Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М

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Правление Пенсионного Фонда в очередной раз поменяло формат СЗВ-М. Постановление от 07.12.2016 № 1077п опубликовано вчера на Официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий формат был утвержден распоряжением от 31.08.2016 N 432р и применялся с 1 октября 2016 года.