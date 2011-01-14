Клерк.Ру
 

Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М

29.12.16 10:11
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Правление Пенсионного Фонда в очередной раз поменяло формат СЗВ-М. Постановление  от 07.12.2016 № 1077п опубликовано вчера на Официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий формат был утвержден распоряжением от 31.08.2016 N 432р и применялся с 1 октября 2016 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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14 мнений
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль
а интересно, вот что там такого кардинального в формате меняется, что есть необходимость так часто этот формат менять?
Аватар
Аноним
, Москва

yante, Вы писали:

Это такой национальный вид спорта - менять формы/форматы отчетности, пока народ к предыдущей не привык :)

 И они тоже на допинге сидят, не иначе! 

Клерк
katerina371
, Москва
Новый формат действует с 8 января !!!!
1С объявила релизы с СЗВМ только в 20х числах января.
Позвонила в пенсионный, сказали что лучше сдать сегодня, т.к. они сами не знают как сдавать в январе.
Сижу со скоростью электровеника ваяю отчеты. Четыре !!! отчета уже принял ПФР !!!
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