В Удмуртии ПФР ведет работу по легализации зарплаты

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Увеличение уровня заработной платы, создание условий для своевременной ее выплаты, легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной из основных задач в сфере социально-правовых отношений. Часть зарплаты выплачивают официально, а другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах. В результате бюджет Удмуртской Республики и внебюджетные фонды недополучат в виде налогов и сборов несколько миллиардов рублей, сообщили в региональном отделении ПФР.

От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии человека: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение в заслуженном размере.

Нередко, чтобы уклониться от социальных выплат, работодатель, пользуясь правовой неграмотностью работника, под видом трудового договора, умышленно заключает договор гражданско-правового характера. Таковых нарушений только за первые 9 месяцев завершающегося 2016 года выявлено и легализовано территориальными органами ПФР Удмуртии совместно с органами местного самоуправления республики в отношении 24808 человек, а их пенсионные счета, в результате проведенной работы, пополнились на сумму 140 млн. рублей.

Удмуртское отделение ПФР призывает граждан воспользоваться своими правами и требовать от работодателей легальную или «чистую» заработную плату. Минимальный размер зарплаты не может быть ниже 7500 рублей, а на территории Удмуртской Республики ее размер должен превышать 8625 рублей.

При обнаружении фактов нелегальной выплаты заработной платы работодателям грозит ответственность в соответствии со статьей 122 НК РФ, административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, при определенных обстоятельствах вплоть до дисквалификации, а в крайних случаях — уголовная ответственность согласно УК РФ.