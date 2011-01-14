В ряде случаев пособие по временной нетрудоспособности можно получить напрямую из ФСС

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Ваш работодатель признан банкротом? Ссылаясь на отсутствие денежных средств, он не выплачивает Вам пособие по временной нетрудоспособности? Обращайтесь напрямую в ФСС, советует Воронежское отделение фонда.

За 11 месяцев 2016 года в Воронежской области напрямую из фонда выплачено пособий работникам предприятий-банкротов на сумму более 4,7 млн рублей. Все эти граждане были официально трудоустроены (а значит, застрахованы в системе обязательного социального страхования), поэтому банкротство их работодателей не стало помехой для получения причитающихся им по закону пособий на случай болезни, беременности и родов, а также пособий по уходу за ребенком.

Напомним, в Воронежской области действует зачетный принцип: работодатель уплачивает в ФСС страховые взносы, уменьшенные на сумму выплаченных своим работникам пособий. Однако бывают случаи, когда этот отлаженный механизм нарушается: работодатель не может выплатить пособия из-за трудного финансового положения, становится банкротом или прекращает свою деятельность. Кроме того, есть и недобросовестные руководители, которые и вовсе исчезают со всеми документами и деньгами. Но даже в этих ситуациях есть выход.

Во-первых, если денег на выплату пособий не хватает, работодатель может получить финансирование в филиале регионального отделения Фонда.

Во-вторых, если все сроки уже прошли, а Вам так и не выплатили пособия, обращайтесь в региональное отделение ФСС.

Если Ваш работодатель был признан банкротом официально по решению суда и внесен в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Вы, как застрахованный гражданин, можете рассчитывать на получение положенных пособий непосредственно из ФСС. Для того чтобы воспользоваться своим правом, достаточно заполнить заявление на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.