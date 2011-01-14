Отчет, отправленный почтой, не дошел до ИФНС

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Читательница нашего сайта поделилась с форумчанами своей проблемой – налоговая инспекция не получила полугодовой отчет по форме 6-НДФЛ, отправленный почтой.

Судя по данным с сайта Почты, конверт с отчетом проделал непростой путь, в конце концов оставшись на хранении где-то в недрах почтового ведомства. «И это притом, что расстояние от почтового отделения до ИФНС всего несколько сот метров», - недоумевает бухгалтер.

Запросила с ИФНС отчет о сданной отчетности и выяснилось ,что не дошло письмо с отчетом .Что теперь делать. Опись вложения и чек есть. Отправлять повторно?



Они его то на сортировку отправляли, то пытались вернуть адресату. теперь отправили на хранение. ИФНС находиться от почты в 300метрах. И сейчас говорят о том,что ИФНС не могли вручить письмо(((.

- Лилина

А ваши отчеты, отправленные почтой, всегда доходили до адресата?

Поделиться советом с нашей читательницей можно в теме форума «Почта потеряла письмо с отчетом 6 -ндфл за 2 квартал 2016г».