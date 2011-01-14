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Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года

29.12.16 13:04
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УФНС России по Хабаровскому краю информирует налогоплательщиков о том, что со следующего года будут отменены свидетельства о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть формы № Р51003 и № Р61003 (бланки строгой отчетности). Вместо них будут выдаваться только листы записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Также будет отменено и  свидетельство о госрегистрации крестьянского (фермерского) хозяйства – форма № Р61004.

Нововведения призваны повысить эффективность электронного взаимодействия заинтересованных лиц с налоговыми органами в сфере государственной регистрации юрлиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, учета налогоплательщиков, а также аккредитации филиалов и представительств иностранных организаций.

Напомним, что подать заявление на государственную регистрацию можно в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Для направления заявления потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись и установка специальной бесплатной программы подготовки пакета документов.

Используя данный сервис, налогоплательщики могут сэкономить время, необходимое для подготовки документов, обращения к нотариусу и в регистрирующий орган, а также уменьшить денежные затраты за счёт отсутствия необходимости распечатки заявления, транспортных расходов и оплаты услуг нотариуса. 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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