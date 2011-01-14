Из-за долгов в ФСС фирма не может поменять директора

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С непростой ситуацией столкнулся посетитель нашего форума. Из компании уволился генеральный директор. Задерживать его нет никаких оснований. Избран новый гендир, поданы соответствующие документы, однако ИФНС отказалась регистрировать эти изменения. Причина отказа – исполнительное производство, которое ведется в отношении компании из-за долгов в ФСС. Фактически ООО осталось без директора. «Что теперь делать?» - спрашивает наш читатель.

Налоговая не меняет Генерального директора. Связано это с тем, что в отношении нашей компании ведется исполнительное производство.

НО, старый то ГД написал заявление об уходе и ушёл... Получается, что по факту, Общество без ГД....

Что нам делать в такой ситуации?

- Аноним

Участники дискуссии, которые специализируются на вопросах регистрации, посоветовали нашему читателю оформить задним числом доверенность от имени бывшего гендиректора с расширенными полномочиями. Но, увы, не все полномочия можно передать по доверенности.

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «ИФНС не меняет ГД».