За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника

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Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» который существенно расширил возможности привлечения к субсидиарной ответственности физических лиц, контролирующих должника.

В частности, изменения в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предоставят возможность кредитором привлекать к субсидиарной ответственности по долгам общества лиц, уполномоченных в силу закона или иного правового акта или учредительного документа выступать от имени должника.

Также появится возможность привлечь к субсидиарной ответственности лиц, имеющих физическую возможность определять действия юридического лица после исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, если указанные лица действовали недобросовестно.

Кроме того изменения коснутся Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно поправкам в закон, привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц теперь можно будет даже после завершения процедуры конкурсного производства, а именно в течение 3 лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало об основаниях для привлечения должника к субсидиарной ответственности.

Действующая редакция Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» запрещала привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства.

«Всем известно как много юридических лиц сейчас закрывается, так и не рассчитавшись с долгами. Если юридическое лицо исключено из реестра, никаких претензий ни к юридическому лицу, ни к контролирующим его физическим лицам предъявить на сегодняшний день нельзя. Теперь, когда кредитору открываются новые возможности, безусловно, возрастет число исков о привлечении к субсидиарной ответственности физических лиц по долгам подконтрольных им организаций. Однако, для привлечения физического лица к субсидиарной ответственности, кредитору надо будет доказать, что именно действия этого физического лица привели к тому, что юридическое лицо не выплатило долги, а для этого необходимо собрать серьезную доказательную базу. В процедуре банкротства это будет сделать проще, так как вся необходимая финансовая документация имеется у арбитражного управляющего. Если же кредитор не подавал на банкротство должника, то сбор доказательств – это процесс сложный и трудоемкий. Да, такая возможность в законе появилась, но для того, чтобы ей грамотно воспользоваться, кредиторам надо будет хорошо потрудиться». Елена Герасимова, генеральный директор ЮРКОЛЛЕГИИ – компании эксперта по взысканию долгов.

За исключением некоторых положений закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.