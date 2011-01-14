Принят закон о пониженных взносах для IT-компаний

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Президент подписал Федеральный закон № 475-ФЗ от 28.12.16 «О внесении изменений в статью 10514 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным законом действие льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества распространяется на объекты железнодорожного подвижного состава, в том числе принятые на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также в результате передачи имущества между взаимозависимыми лицами.

Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование – в размере 8 процентов; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2 процентов; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской ФедерацРФии (за исключением высококвалифицированных специалистов), – 1,8 процента; на обязательное медицинское страхование – 4 процентов.