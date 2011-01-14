С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!
Уважаемые бухгалтеры!
Команда портала
Завершается непростой високосный год, в нем навсегда останутся многие проблемы и беды. По прогнозам астрологов в 2017 году удача станет сопутствовать в делах почти всем знакам Зодиака, правда в начале года необходимо сохранять бдительность и осторожность. Но в целом, как всегда — все в наших руках. Бухгалтер — профессия многогранная, она способна сотворить с человеком чудеса и раскрыть в нем таланты и способности, которые могут потрясти мир.
Давайте вспомним, некоторых выдающихся людей, которые начинали свою карьеру со скромной должности бухгалтера.
Первое упоминание о профессии бухгалтера относят к 1498 году, когда некий Лука Пачоли в своей книге написал целый «Трактат о счетах и записях». Эта глава была посвящена применению математики в коммерции. Именно там, в том числе, описан принцип двойной записи, который теперь применяют во всех системах бухучета (первая запись о том — откуда взялись деньги, вторая запись — куда потрачены). Именно Луку Пачоли считают отцом современной бухгалтерии, а немецкий философ Освальд Шпенглер поставил Пачоли в один ряд с тремя людьми, которые изменили мир (наряду с Коперником и Колумбом).
Кто начал свою карьеру с бухгалтера?!
- Михаил Зощенко — писатель (сатирик и драматург) в свое время пробовал себя в роли бухгалтера.
- Пьер Карден — получив образование свою карьеру начал со скромной должности бухгалтера в косметической компании Vichy.
- Симон Петлюра — военачальник времен Гражданской войны, загадочная личность и лихой рубака. До этого был скромным бухгалтером, работал в Петербурге.
- Генрих Шлиман — немецкой археолог, которого многие считают авантюристом, а не ученым. Он нашел гробницу Тутанхамона и откопал Трою. Но начинал свою трудовую карьеру именно бухгалтером.
- О. Генри — известный писатель. Но свой литературный талант он нашел в себе, когда сидел в тюрьме за растрату, которую он допустил, работая бухгалтером.
- Карл Маркс — известный философ и автор одной из самых известных сейчас книг о бухгалтерском учете — «Капитал».
- Александр Вертинский, свое время зарабатывал себе на жизнь, будучи корректором в типографии, ведя бухгалтерию и продавая почтовые открытки.
- Аллен Карр, во всем мире известен, как автор книги посвященной способам борьбы с курением. Начинал он тем, что успешно работал бухгалтером, но при этом выкуривал по 100 сигарет в день. Когда стало плохо со здоровьем, Аллен Карр стал искать способы бросить курить — и не нашел. Изобрел свой — и разбогател на этом.
- Фрэнк Робинсон — был не только бухгалтером, но и каллиграфом. Он придумал, а затем и написал красивыми фигурными буквами название напитка, который изобрёл его работодатель Джон Пембертон. Это —
Coca-Cola.
Можно также вспомнить Александра Корейко, вымышленного персонажа из «Золотого теленка», который именно хорошему знанию бухгалтерии заработал несколько миллионов рублей, один из которых достался Остапу Бендеру.
А можно — Мейера Амшеля, родоначальник клана Ротшильдов, одной из самых богатых и могущественных сейчас семей мира. Ведь Мейер был помимо всего прочего, еще и талантливым бухгалтером. А свое прозвище — Ротшильд — которое теперь известно всему миру, он получил благодаря красному
Уверены, что эти примеры не последние. И среди наших читателей найдется немало людей, которых в следующем 2017 году, ждет успех и процветание.
С Новым Годом, дорогие бухгалтеры!
Искренне ваш,
Клерк.ру
О.Генри стал писателем сидя в тюрьме, куда он попал за растрату, работая бухгалтером. Забавно.
ДОБРА, МИРА, ЛЮБВИ И ВЕРЫ!!!
Очень приятное поздравление!
Всегда на этом ресурсе находил что-то ценное.
Особенно - хороший, добрый (местами - мудрый) тонкий юмор.
Ещё раз: С Наступающим!)))