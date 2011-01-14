С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!

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Уважаемые бухгалтеры!

Команда портала Клерк.ру от всей души поздравляет вас с Наступающим Новым годом. Желаем тепла, света, благополучия и удачи. Пусть в следующем году будут происходить только хорошие события, баланс всегда будет сведен вовремя и верно, а налоговая инспекция внесет вас в список самых благонадежных налогоплательщиков, которым можно верить не глядя.

Завершается непростой високосный год, в нем навсегда останутся многие проблемы и беды. По прогнозам астрологов в 2017 году удача станет сопутствовать в делах почти всем знакам Зодиака, правда в начале года необходимо сохранять бдительность и осторожность. Но в целом, как всегда — все в наших руках. Бухгалтер — профессия многогранная, она способна сотворить с человеком чудеса и раскрыть в нем таланты и способности, которые могут потрясти мир.

Давайте вспомним, некоторых выдающихся людей, которые начинали свою карьеру со скромной должности бухгалтера.

Первое упоминание о профессии бухгалтера относят к 1498 году, когда некий Лука Пачоли в своей книге написал целый «Трактат о счетах и записях». Эта глава была посвящена применению математики в коммерции. Именно там, в том числе, описан принцип двойной записи, который теперь применяют во всех системах бухучета (первая запись о том — откуда взялись деньги, вторая запись — куда потрачены). Именно Луку Пачоли считают отцом современной бухгалтерии, а немецкий философ Освальд Шпенглер поставил Пачоли в один ряд с тремя людьми, которые изменили мир (наряду с Коперником и Колумбом).

Кто начал свою карьеру с бухгалтера?!

Михаил Зощенко — писатель (сатирик и драматург) в свое время пробовал себя в роли бухгалтера.

— писатель (сатирик и драматург) в свое время пробовал себя в роли бухгалтера. Пьер Карден — получив образование свою карьеру начал со скромной должности бухгалтера в косметической компании Vichy.

— получив образование свою карьеру начал со скромной должности бухгалтера в косметической компании Vichy. Симон Петлюра — военачальник времен Гражданской войны, загадочная личность и лихой рубака. До этого был скромным бухгалтером, работал в Петербурге.

— военачальник времен Гражданской войны, загадочная личность и лихой рубака. До этого был скромным бухгалтером, работал в Петербурге. Генрих Шлиман — немецкой археолог, которого многие считают авантюристом, а не ученым. Он нашел гробницу Тутанхамона и откопал Трою. Но начинал свою трудовую карьеру именно бухгалтером.

— немецкой археолог, которого многие считают авантюристом, а не ученым. Он нашел гробницу Тутанхамона и откопал Трою. Но начинал свою трудовую карьеру именно бухгалтером. О. Генри — известный писатель. Но свой литературный талант он нашел в себе, когда сидел в тюрьме за растрату, которую он допустил, работая бухгалтером.

— известный писатель. Но свой литературный талант он нашел в себе, когда сидел в тюрьме за растрату, которую он допустил, работая бухгалтером. Карл Маркс — известный философ и автор одной из самых известных сейчас книг о бухгалтерском учете — «Капитал».

— известный философ и автор одной из самых известных сейчас книг о бухгалтерском учете — «Капитал». Александр Вертинский , свое время зарабатывал себе на жизнь, будучи корректором в типографии, ведя бухгалтерию и продавая почтовые открытки.

, свое время зарабатывал себе на жизнь, будучи корректором в типографии, ведя бухгалтерию и продавая почтовые открытки. Аллен Карр , во всем мире известен, как автор книги посвященной способам борьбы с курением. Начинал он тем, что успешно работал бухгалтером, но при этом выкуривал по 100 сигарет в день. Когда стало плохо со здоровьем, Аллен Карр стал искать способы бросить курить — и не нашел. Изобрел свой — и разбогател на этом.

, во всем мире известен, как автор книги посвященной способам борьбы с курением. Начинал он тем, что успешно работал бухгалтером, но при этом выкуривал по 100 сигарет в день. Когда стало плохо со здоровьем, Аллен Карр стал искать способы бросить курить — и не нашел. Изобрел свой — и разбогател на этом. Фрэнк Робинсон — был не только бухгалтером, но и каллиграфом. Он придумал, а затем и написал красивыми фигурными буквами название напитка, который изобрёл его работодатель Джон Пембертон. Это — Coca-Cola .

Можно также вспомнить Александра Корейко, вымышленного персонажа из «Золотого теленка», который именно хорошему знанию бухгалтерии заработал несколько миллионов рублей, один из которых достался Остапу Бендеру.

А можно — Мейера Амшеля, родоначальник клана Ротшильдов, одной из самых богатых и могущественных сейчас семей мира. Ведь Мейер был помимо всего прочего, еще и талантливым бухгалтером. А свое прозвище — Ротшильд — которое теперь известно всему миру, он получил благодаря красному щиту-вывеске (der rothen Schield), украшавшей фасад дома, где родители Мейера держали лавку.

Уверены, что эти примеры не последние. И среди наших читателей найдется немало людей, которых в следующем 2017 году, ждет успех и процветание.

С Новым Годом, дорогие бухгалтеры!

Искренне ваш,

Клерк.ру