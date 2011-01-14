Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ

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Президент России Владимир Путин подписал закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещающий в административном порядке исключать из ЕГРЮЛ должников, в отношении которых введена процедура банкротства.

Эти поправки были разработаны в связи с Постановлением Конституционного суда РФ № 10-П от 18.05.2015 года, вынесенным в результате жалобы кредитора, инициировавшего банкротство должника, но не получившего своих средств в связи с исключением должника из реестра юридических лиц налоговой службой.

Конституционный суд постановил признать пункт 2 статьи 211 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не соответствующим нескольким статьям Конституции РФ в той мере в которой допускается возможность исключения в административном порядке из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.

Поправки в закон защищают права кредиторов и закрепляют в законодательстве положения, не допускающие такого исключения.



«Теперь в случае, если в отношении юридического лица имеется принятое арбитражным судом заявление о признании его банкротом, производство по которому не прекращено, такое юридическое лицо не может быть исключено из ЕГРЮЛ в административном порядке».





Елена Герасимова, генеральный директор ЮРКОЛЛЕГИИ – компании эксперта по взысканию долгов



Кроме того Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» дополняется пунктами, продлевающими срок ликвидации общества. Этот срок не может превышать один год, но в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке ещё на полгода.