Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя

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Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН, который формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих код налогового органа (4 знака), порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 знаков) и контрольное число (2 знака).

Процедуры аннулирования или отказа от присвоенного ИНН, либо уничтожения, обезличивания или признания ИНН недействительным по религиозным убеждениям, выдача свидетельства, не содержащего ИНН не предусмотрены действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

В случае если Вы по религиозным убеждениям не желаете оплачивать налоги по присланной налоговым органом квитанции с указанным ИНН, Вы имеете право в любом банке самостоятельно заполнить квитанцию, указав все необходимые реквизиты для уплаты налога, исключая ИНН.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-21/6186@ от 13.12.2016.