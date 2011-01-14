Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя
Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН, который формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих код налогового органа (4 знака), порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 знаков) и контрольное число (2 знака).
Процедуры аннулирования или отказа от присвоенного ИНН, либо уничтожения, обезличивания или признания ИНН недействительным по религиозным убеждениям, выдача свидетельства, не содержащего ИНН не предусмотрены действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
В случае если Вы по религиозным убеждениям не желаете оплачивать налоги по присланной налоговым органом квитанции с указанным ИНН, Вы имеете право в любом банке самостоятельно заполнить квитанцию, указав все необходимые реквизиты для уплаты налога, исключая ИНН.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-21/6186@ от 13.12.2016.
Мда...
Чудной народ ))) паспорт их значит не смущает
MissCherie, Вы писали:
MissCherie, Вы писали:
Паспорт кстати так же не получают или уничтожают. И имущества то у этой категории лиц как правило нет. Что же касается присвоение каждому ЖИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ - номера! То каждый ВПРАВЕ иметь на это своё убеждение и мнение. Естественно как выход данной категории лиц это иметь доверенное лицо, которое ведёт за них их обязательства перед государством. Но как правило такие вот доверенные лица оказываются увы.. мошенниками( Но ещё раз оговорюсь ИМЕТЬ или НЕ иметь ИНН нужно естественно изходя из наличия имущества. В принципе рано или поздно все мы прийдём к мысли, что самое удачное в жизни это иметь выданный службой судебных приставов "Акта об отсутствии имущества подлежащего аресту". Именно с момента получения данного акта, человек действительно становится свободным и неинтересным ни кому) Даже ФНС и прочее.. если с человека ничего взять.. какая разница, имеет он паспорт или нет.. с ИНН то же самое