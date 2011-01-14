ФНС разъяснила порядок использования ККТ плательщиками ЕНВД

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ООО на ЕНВД осуществляет розничную торговлю и использует зарегистрированную в ИФНС ККТ, от которой планирует отказаться с января 2017 и выдавать по требованию покупателей документы, подтверждающие прием денежных средств за соответствующие товары (работы, услуги). В этой связи у организации возник ряд вопросов, ответы на которые дала ФНС в своем письме № ЕД-4-20/22910@ от 01.12.2016.

Организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) до 01.07.2018.

В случае осуществления расчетов с выдачей по требованию покупателей таких документов, указанные налогоплательщики вправе применять ККТ, модернизированную для обеспечения возможности печати такого документа, содержащего необходимые реквизиты, снятую с регистрационного учета в налоговом органе.

При этом ККТ, зарегистрированная до 01.02.2017, должна быть снята с учета пользователем до 01.07.2017.