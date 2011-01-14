Бизнесмены из сельских поселений Якутии могут не применять онлайн-ККТ

Просмотров:

Министерством экономики Республики Саха (Якутия) разработан проект постановления регионального Правительства, которым устанавливается Перечень отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и ИП вправе не применять ККТ.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей был проведен анализ ситуации с интернет-связью, транспортной доступностью, наличием центров технического обслуживания ККТ в районах, количества предпринимателей в селах, финансовых и правовых последствий введения онлайн-ККТ для малого бизнеса в селах республики.

По результатам рассмотрения проекта постановления региональным бизнес-омбудсменом были внесены предложения по расширению Перечня отдаленных и труднодоступных местностей.

Учитывая климатические и географические особенности Якутии, предложено в качестве критерия отдаленности и труднодоступности установить «расстояние свыше 10 км от районного центра по автодорогам круглогодичного сообщения с твердым покрытием».

Предложение было учтено и в настоящее время проект постановления находится на доработке, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Таким образом, в Перечень отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и ИП вправе не применять ККТ, войдут практически все населенные пункты сельских поселений республики.