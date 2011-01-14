Клерки получили декабрьскую зарплату перед праздниками

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Перед новогодними праздниками Клерк.ру провел опрос на тему выплаты декабрьской зарплаты. Мы поинтересовались у бухгалтеров, когда они будут проводить выплату декабрьской зарплаты и уплату НДФЛ, удержанного с сотрудников.

Как показали результаты опроса, большинство читателей нашего сайта (62%) получили декабрьскую зарплату накануне праздников. НДФЛ с этой зарплаты бухгалтеры также уплатили в декабре. Еще 11% опрошенных также выплатили зарплату в декабре, однако декабрьский НДФЛ намерены уплатить в январе.

Между тем пятая часть опрошенных бухгалтеров (21%) решили «не нарушать отчетность» и произвести перечисление как зарплаты, так и НДФЛ в январе 2017 года. Сотрудникам этих компаний пришлось отмечать праздники, довольствуясь остатками предыдущей зарплаты или пускать в ход свои накопления.

Однако в ряде случаев дела обстоят еще хуже. 5% опрошенных в конце года не ждали декабрьскую зарплату, так как их работодатель к тому моменту еще не выплатил зарплату за более ранний период.