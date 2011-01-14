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Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом

09.01.17 11:44
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Приказ Минфина № 227н от 07.12.2016 об изменении формы книги учета доходов и расходов по УСН зарегистрирован в Минюсте 29.12.2016, а опубликован 30.12.2016.

Книга дополнена разделом V, в котором указывается сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога. Данный раздел заполняется налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения «доходы».

Кроме того, внесены изменения в порядок заполнения книги. В частности, применение печати стало необязательным.

Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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10 мнений
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Аноним
, Ульяновск
У хаха!!!!! Что 1С села на попу!!!!! Обновление денег стоит. Твени мать. Ни в одной стран мира такого бардака с законодательством нет. Слуги народные хватит из закона делать бизнес.
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Аноним
, Ульяновск
Готовься Россия , торговый сбор по ходу введут повсеместно!!!! Вам закономараки грабли 90-х не жмут, по ходу лбы чугунные! Заметно! 
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