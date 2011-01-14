Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом

Просмотров:

Приказ Минфина № 227н от 07.12.2016 об изменении формы книги учета доходов и расходов по УСН зарегистрирован в Минюсте 29.12.2016, а опубликован 30.12.2016.

Книга дополнена разделом V, в котором указывается сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога. Данный раздел заполняется налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения «доходы».

Кроме того, внесены изменения в порядок заполнения книги. В частности, применение печати стало необязательным.

Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.