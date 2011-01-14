Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом
09.01.17 11:44
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Приказ Минфина № 227н от 07.12.2016 об изменении формы книги учета доходов и расходов по УСН зарегистрирован в Минюсте 29.12.2016, а опубликован 30.12.2016.
Книга дополнена разделом V, в котором указывается сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога. Данный раздел заполняется налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения «доходы».
Кроме того, внесены изменения в порядок заполнения книги. В частности, применение печати стало необязательным.
Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.
Не поняла, новая книга доходов с 01 января 2018 года, на 2017 год покупаю старую?
Вы что, до сих пор книгу вручную что ли пишете?
Над.К, Вы писали:
Да, и что? Нельзя?
Да.