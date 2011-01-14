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ФНС запустила электронный сервис для иностранных интернет-компаний

08.01.17 13:27
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ФНС России запустила электронный сервис «НДС – офис интернет-компаний» в промышленную эксплуатацию. С его помощью уже с 1 января 2017 года зарубежные интернет-компании могут подать заявление о постановке на учет в российских налоговых органах.

Кроме того, с его помощью можно пройти онлайн тест и самостоятельно проверить, нужно ли иностранной компании, оказывающей услуги в электронной форме, вставать на налоговый учет в России.

Для постановки на учет иностранной компании необходимо заполнить заявление с помощью сервиса «НДС – офис интернет-компаний» и приложить выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа.

После постановки на учет иностранной компании будет также доступен личный кабинет, с помощью которого иностранные компании смогут представлять налоговые декларации по НДС, обмениваться документами, письмами с налоговым органом и т.д.

И «НДС – офис интернет-компаний», и личный кабинет будут доступны на русском и английском языках.

  • С 1 января 2017 года иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги и контент в России, обязаны вставать на учет в российских налоговых органах. Соответствующие изменения внес Федеральный закон № 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». К электронным услугам отнесены предоставление через интернет прав на использование программ для компьютеров, в том числе игр и баз данных, а также оказание рекламных услуг в интернете, услуг по размещению объявлений, по поддержке электронных ресурсов, использование электронных книг, музыки, видео и другие.

    Подробнее читайте в статье: "Электронные услуги иностранных компаний. Особенности исчисления и уплаты НДС с 2017 года

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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