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Роструд разработал сервис «Памятки для работников и работодателей»

09.01.17 17:27
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Новый сервис «Памятки для работников и работодателей» стал доступен пользователям на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф». Это простой и понятный для использования информационный ресурс, который уже сегодня содержит базу из 100 памяток (по 50 для работников и работодателей), рассказали в Роструде.

Используя рубрикатор можно выбрать именно ту информацию, которая нужна конкретному специалисту для решения его задачи, сохранить ее в личном кабинете портала «Онлайнинспекция.рф» или распечатать. «Как работникам, так и работодателям доступны для скачивания сборники памяток, которые можно распечатать целиком, сброшюровать обычным скоросшивателем и использовать в повседневной работе, – рассказал заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков. – В 2017 году мы продолжим развитие данного сервиса, и он будет расширен дополнительными информационными материалами».

Помимо этого, Михаил Иванков также сообщил, что в 2016 году один из наиболее востребованных сервисов «Онлайнинспекция.рф» «Электронный инспектор» получил еще 50 новых направлений проверок, которые касаются вопросов охраны труда. Среди них такие темы, как «Организация охраны труда», «Специальная оценка условий труда», «Мероприятия по улучшению условий труда», «Обучение по охране труда», «Инструктажи» и «Проверка знаний». «Электронный инспектор» теперь может проводить самопроверки, связанные с соблюдением порядка учета и расследования несчастных случаев и так далее. Теперь на портале доступно 122 проверочных листа.

«Социологическое исследование, проведенное Высшей школой экономики в этом году, показало, что 75% работодателей, воспользовавшиеся сервисом, оценили работу «Электронного инспектора» положительно», – отметил заместитель руководителя Роструда.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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