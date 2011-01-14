ИП на ОСНО включают страховые взносы в состав профвычета

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Налоговая база по НДФЛ определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, в том числе профессионального.

При этом суммы расходов ИП на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, произведенных им в налоговом периоде, включаются в состав профессионального налогового вычета по НДФЛ этого налогового периода.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/77338 от 22.12.2016.