Новый федеральный стандарт по бухучету основных средств отправили на доработку

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В конце декабря состоялось очередной заседание Совета по стандартам бухгалтерского учета, на котором был рассмотрен подготовленный Фондом «НРБУ «БМЦ» новый стандарт по учету основных средств. О разработке этого документа Клерк.ру писал ранее.

Неожиданным оказался результат заседания - проект был отклонен и отправлен на доработку. Однако не стоит надеяться, что документ претерпит сильные изменения и упростится. Поправки предагаются в основном незначительные. Хотя не может не радовать то, что Совет вспомнил об упрощенных способах ведения бухучета и отчетности и потребовал их включить в федеральный стандарт. в том виде, в котором они существуют в настоящее время.

О проблемах, поджидающих бухгалтеров в связи с введением нового стандарта, можно прочесть в статье "Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны".