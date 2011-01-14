Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику
Читательница нашего форума расстроена. Из-за мнительности банка компании грозит уплата внушительной суммы в виде НДС с аванса. Дело в том, что незадолго до конца года на счет фирмы поступил крупный аванс, который планировалось незамедлительно перечислить поставщикам за поставку оборудования.
Но банк в рамках закона о противодействии финансированию терроризма заблокировал счет, и перечислить полученные деньги поставщикам компания не смогла.
ВТБ-24 заблокировал счет в рамках известного ФЗ, после оформления кучи документов обещал нам эти деньги числа 10-12 января.
В результате поставщик нам ничего не даст. Сама отгрузка планируется на апрель, там долгий цикл.
То есть по итогам 4 квартала мы попадаем почти на 5 млн НДС к уплате, а по итогам 2 квартала 2017 примерно на 4.5 млн к возмещению.
Понятно, что я была категорически против этой операции изначально, но такой подлянки от банка точно не ждала.
- Lazy Sea
Бухгалтер, пытаясь найти выход из этой затруднительной ситуации, просит совета у коллег.
Участники обсуждения, в частности, предложили переоформить сделку по агентской схеме – если не с покупателем, то с поставщиком.
Обсуждение происходит в теме форума «Банк заблокировал счет. Попали на НДС».