Льготный пенсионный тариф для IT-компаний хотят продлить до 2023 года

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В Госдуму поступил инициированный Правительством законопроект № 68586-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в котором предлагается до 2023 года сохранить на уровне 8% льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Как отмечено в пояснительной записке, продление срока действия льготного тарифа для указанных организаций позволит не допустить сокращения объема отечественной наукоемкой продукции, включая программное обеспечение, и оттока из страны специалистов в сфере информационных технологий.

В случае принятия закона, сумма выпадающих доходов Пенсионного фонда в 2017 году составит около 22 млрд. рублей. Компенсировать ее планируется за счет средств федерального бюджета.