Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных

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Минкомсвязь определила критерий отнесения территорий к местностям, отдалённых от сетей связи. К таким территориям относятся населенные пункты, численность которых составляет менее 10 тысяч человек. Теперь региональные органы исполнительной власти могут утвердить перечень территорий, где пользователи смогут применять контрольно-кассовую технику в автономном режиме – без обязательного заключения договора с ОФД и передачи онлайн данных в налоговую.



Точный перечень таких территорий будет утверждаться в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и публиковаться на сайтах местных администраций.

ФНС России напоминает, что в обязательном порядке на онлайн кассы владельцам ККТ необходимо будет перейти с 1 июля 2017 года. При этом уже с 1 февраля 2017 года зарегистрировать и перерегистрировать кассовую технику можно будет только по новым правилам.