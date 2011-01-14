Клерк.Ру
 

Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных

10.01.17 11:48
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Минкомсвязь определила критерий отнесения территорий к местностям, отдалённых от сетей связи. К таким территориям относятся населенные пункты, численность которых составляет менее 10 тысяч человек. Теперь региональные органы исполнительной власти могут утвердить перечень территорий, где пользователи смогут применять контрольно-кассовую технику в автономном режиме – без обязательного заключения договора с ОФД и передачи онлайн данных в налоговую.

Точный перечень таких территорий будет утверждаться в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и публиковаться на сайтах местных администраций.

ФНС России напоминает, что в обязательном порядке на онлайн кассы владельцам  ККТ необходимо будет перейти с 1 июля 2017 года. При этом уже с 1 февраля 2017 года зарегистрировать и перерегистрировать кассовую технику можно будет только по новым правилам.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
kordorru
, Барнаул
Если кому интересно, то вот этот документ 
Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 г. N 45053
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2016 г. N 616
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ МЕСТНОСТЕЙ
В целях реализации пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4161; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 19, ст. 2316; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 19, ст. 2316; 2015, N 10, ст. 1421; 2016, N 27, ст. 4223) приказываю:
1. Установить, что критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, является численность населения указанных местностей. Для целей настоящего приказа численность населения не должна превышать 10 тысяч человек.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
Министр
Н.А.НИКИФОРОВ
Клерк
kordorru
, Барнаул

Может обсудим, что конкретно получают такие ИП "удаленцы"? 

Какую экономию в расходах при ведении бизнеса получит тот же парикмахер или таксист. 
Экономия на : 
1) Покупка флэшки модема (650 руб)  
2) Затраты на трафик модема ( 190 руб - ежемесячно) 
3) Место на сервере ОФС ( 3000руб) 
Итого: 650+190*12+3000=5930 рублей В принципе не плохо для сельского "бизнИсмена". 
Однако остальное увы будет тянуть, по полной  в том числе покупка ККТ (АСБСУ) думаю не менее 30000 рублей, и т.д. 

<b>Модератор</b>
Над.К
Какую экономию в расходах при ведении бизнеса получит тот же парикмахер или таксист.

 А какая экономия была бы, если бы их не обязывали покупать ККТ, не считали? ;)

Кстати, речь не только об экономии. А о том, что выполнить требование об онлайн-передаче данных в значительной части населенных пунктов нашей страны невозможно в принципе.

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