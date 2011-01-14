Клерк.Ру
 

ФНС России приступила к администрированию страховых взносов

10.01.17 02:49
Просмотров: 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование осуществляет Федеральная налоговая служба.

В Налоговом кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы».

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие функции:

  • контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов;
  • прием от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 2017 года;
  • взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года;
  • зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.

За органами ПФР и ФСС РФ сохранены функции по:

  • приему расчетов по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг. (то есть годовые расчеты за 2016 год представляются в ПФР и ФСС России);
  • контрольным мероприятиям по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг.;
  • принятию решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 2010-2016 гг.

Кроме того, ПФР будет также вести индивидуальный (персонифицированный) учет, а ФСС России - администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Несмотря на изменение администратора страховых взносов порядок их исчисления и уплаты практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов, сроки уплаты страховых взносов).

Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число месяца, следующего за отчетным.

Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В 2017 году плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за первый квартал 2017 года не позднее 2 мая 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
3 мнения
Клерк
yante
, Новороссийск
  Вчера в налоговой сказали, что "к нам целый день идут узнавать про КБК, и жалуются, что Сбер отказывается проводить платежи за 2016г, ссылаясь на отсутствие этих самых КБК..."
  Думаю, "веселье" только начинается...
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения1
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
00:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
вчера, 23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
вчера, 21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
вчера, 20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
вчера, 19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
вчера, 19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 17:03
еще
 