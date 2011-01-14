ФНС России приступила к администрированию страховых взносов

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С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование осуществляет Федеральная налоговая служба.

В Налоговом кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы».

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие функции:

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов;

прием от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 2017 года;

взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года;

зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.

За органами ПФР и ФСС РФ сохранены функции по:

приему расчетов по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг. (то есть годовые расчеты за 2016 год представляются в ПФР и ФСС России);

контрольным мероприятиям по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг.;

принятию решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 2010-2016 гг.

Кроме того, ПФР будет также вести индивидуальный (персонифицированный) учет, а ФСС России - администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Несмотря на изменение администратора страховых взносов порядок их исчисления и уплаты практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов, сроки уплаты страховых взносов).

Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число месяца, следующего за отчетным.

Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В 2017 году плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за первый квартал 2017 года не позднее 2 мая 2017 года.