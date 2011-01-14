При перечислении страховых взносов необходимо указывать реквизиты налоговых органов

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С 1 января 2017 года налогоплательщики должны обратить внимание на корректное заполнение платежных поручений при перечислении страховых взносов. В частности, в реквизитах ИНН и КПП необходимо будет указывать значение соответствующего налогового органа, а не территориального органа страхователя. В поле "Получатель" должно стоять сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование администрирующего налогового органа. Также следует помнить, что при заполнении реквизита «код бюджетной классификации» первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов, должны принимать значение "182" – ФНС России. Об этом напомнили в УФНС по Республике Алтай.

Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых налоговыми органами, в том числе для уплаты страховых взносов, утвержден приказом Минфина России от 07 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н».

В целях правильного заполнения КБК в распоряжениях о переводе денежных средств, перечисляемых плательщиками в счет уплаты страховых взносов, ФНС России подготовлена сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году.