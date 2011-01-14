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Обратиться в Общественный совет при ФНС можно с помощью нового интерактивного сервиса

10.01.17 12:19
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Обратиться в Общественный совет при ФНС России напрямую можно с помощью нового интерактивного сервиса в рубрике «Общественный Совет при ФНС России». Раньше обращения в Общественный совет можно было отправить только с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

С помощью нового сервиса принимаются личные обращения граждан, их представителей, а также организаций, уточнили в ФНС. Для идентификации граждан, направляющих свои предложения, обращения или вопросы в Общественный совет, создана удобная регистрационная форма. Также к обращению можно приложить необходимые документы и материалы.

Для рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в компетенции Общественного совета, при нем создана специальная Рабочая группа. Обратиться можно как в Общественный совет при ФНС России, так и в общественные советы при территориальных налоговых органах.

Главная цель Общественного совета – общественный контроль и продвижение интересов гражданского общества.

В Общественный совет при ФНС России входят ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупнейших и социально значимых компаний, вузов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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