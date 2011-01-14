Три аудиторских СРО исключены из реестра

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Минфин начал приводить в действие свои планы по сокращению аудиторских саморегулируемых организаций. 9 января 2017 года из реестра были исключены три аудиторских СРО: Аудиторская палата России, Институт Профессиональных Аудиторов и Российская Коллегия аудиторов. Численность членов этих организаций не соответствовала новым требованиям, вступившим в силу 1 января 2017 года (не менее 2 тыс.компаний).

Аудиторская палата России потеряла большое количество своих членов после скандала с Deloitte, после которого "большая четверка" покинула эту СРО. Вслед за ними ушли многие другие организации.

Таким образом, в России осталось только две саморегулируемые организации аудиторов: Российский Союз аудиторов и Аудиторская Ассоциация Содружество. В планах Минфина, озвученных главой министерства Антоном Силуановым в ноябре прошлого года, сократить численность до одной СРО.