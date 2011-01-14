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ФНС предлагает добровольно использовать новую форму по транспортному налогу

10.01.17 16:27
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Федеральная налоговая служба предлагает организациям, вносящим плату в систему "Платон", добровольно использовать новую декларацию по транспортному налогу. Такая информация размещена на сайте ФНС.

Новая декларация утверждена приказом от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 г.). О проблемах, связанных с поздним принятием документа, Клерк.ру писал в заметке "Новой декларации по транспортному налогу за 2016 год не будет".

Напомним, что отчитаться о транспортном налоге за 2016 год необходимо не позднее 1 февраля 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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