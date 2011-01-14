Электронные обращения в Трудинспекцию следует отправлять через учетную запись на Госуслугах

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Роструд напомнил, что с 1 января 2017 года обращения (заявления), направленные заявителем в электронном виде (в том числе через портал "Онлайнинспекция.рф"), могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем, авторизованным с помощью учетной записи, полученной на портале Госуслуг.

Основание - ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».