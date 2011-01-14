Пример заполнения декларации по УСН можно найти на Клерк.ру!

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Завершился очередной налоговый период. Началась очередная отчетная кампания.

В этом году плательщики УСН сдают налоговую декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС № ММВ-7-3/99@ от 26 февраля 2016 года.

На наш форум в период декларационной кампании часто обращаются предприниматели с просьбой о помощи при составлении декларации по УСН. Вопросы вызывает, в том числе, порядок уменьшения налога на страховые взносы и торговый сбор при УСН с объектом «доходы»

Найти ответы на эти вопросы, а также посмотреть образец заполненной декларации можно в статье эксперта ИА «Клерк.ру» Надежды Камышевой «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016».