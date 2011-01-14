ФНС пояснила, как заполнять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в случае смены адреса компании

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ФНС в связи с поступающими обращениями территориальных налоговых органов и налоговых агентов о порядке представления сведений о доходах физических лиц и расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в случае изменения места нахождения организации в течение года, дала разъяснения в письме № БС-4-11/25114@ от 27.12.2016.

После постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения организация (обособленного подразделения) представляет в налоговый орган по новому месту нахождения справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ, а именно:

- справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период постановки на учет в налоговом органе по прежнему месту нахождения, указывая ОКТМО по прежнему месту нахождения организации (обособленного подразделения);

- справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период после постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения, указывая ОКТМО по новому месту нахождения организации (обособленного подразделения).

При этом в справках по форме 2-НДФЛ и расчете по форме 6-НДФЛ указывается КПП организации (обособленного подразделения), присвоенный налоговым органом по новому месту нахождения организации (обособленного подразделения).