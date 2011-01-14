Клерк.Ру
 

ФНС пояснила, как заполнять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в случае смены адреса компании

11.01.17 10:44
Просмотров: 

ФНС в связи с поступающими обращениями территориальных налоговых органов и налоговых агентов о порядке представления сведений о доходах физических лиц и расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в случае изменения места нахождения организации в течение года, дала разъяснения в письме № БС-4-11/25114@ от 27.12.2016.

После постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения организация (обособленного подразделения) представляет в налоговый орган по новому месту нахождения справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ, а именно:

- справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период постановки на учет в налоговом органе по прежнему месту нахождения, указывая ОКТМО по прежнему месту нахождения организации (обособленного подразделения);

- справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период после постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения, указывая ОКТМО по новому месту нахождения организации (обособленного подразделения).

При этом в справках по форме 2-НДФЛ и расчете по форме 6-НДФЛ указывается КПП организации (обособленного подразделения), присвоенный налоговым органом по новому месту нахождения организации (обособленного подразделения).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Крупнейшие налогоплательщики сдают 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в территориальные налоговые органы
 
Новости из налоговой
 
МИ ФНС №5 по Удмуртской Республике напоминает, что юрлица обязаны сообщать о смене адреса
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения6
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
01:50
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:42
Аноним прокомментировал материал «Плату за ЖКУ предложено привязать к зарплате»
01:32
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
01:22
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
01:14
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:49
Аноним прокомментировал материал «Средняя зарплата в Кемеровской области составляет 27 315 рублей»
вчера, 22:50
Аноним прокомментировал материал «Домовладельцы уплачивают налог на имущество и земельный налог»
вчера, 21:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:38
Аноним прокомментировал материал «Замминистра юстиции назвал цель законопроекта об изъятии жилья за долги»
вчера, 21:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:30
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:27
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
gordana прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 20:20
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 20:01
Клерк
Она прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:41
Аноним прокомментировал материал «Возможна ли торговля с использованием своей квартиры без перевода ее в нежилое помещение»
вчера, 18:38
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:29
Аноним прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 17:03
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
вчера, 17:02
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 16:51
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год»
вчера, 16:47
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:44
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:38
Аноним прокомментировал материал «В каком виде вы храните банковские выписки?»
вчера, 16:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:29
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:15
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:07
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002»
вчера, 16:04
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы»
вчера, 16:03
Клерк
С.В прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 16:00
Клерк
С.В прокомментировал материал «Все нововведения по страховым взносам с 2017 года. Все плохо»
вчера, 15:56
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 15:50
еще
 