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Минтруд продолжает публиковать документы к вступившему в силу закону о независимой оценке квалификации

11.01.17 10:06
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Минтруд продолжает публиковать документы, необходимые для применения независимой оценки квалификации.

Приказом от 12.12.2016 № 725н утверждены бланки свидетельства о квалификации и приложения к нему, технические требований к бланку свидетельства о квалификации, порядок заполнения бланка  и выдачи его дубликата. Также утверждены формы заключения о прохождении профессионального экзамена.

Независимая оценка квалификации введена с 1 января 2017 года федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ.  Оценка проводится в добровольном порядке, для подтверждения соответствия работника профстандартам или квалификационным требованиям. Проведение оценки будет платным. Если на прохождение независимой оценки квалификации работника направляет работодатель, оплачивать её должен сам работодатель (ст.187 Трудового кодекса). Если работник (или соискатель работы) сам пожелает оценить свои знания, ему придется заплатить за процедуру самостоятельно.

Расценки на проведение независимой оценки пока неизвестны и наверняка будут варьироваться в зависимости от специальности. Например, завод «Комсомольская Правда» получивший право на создание центра оценки квалификаций (ЦОК) от РОСНАНО, уже провел тестовую оценку по двум стандартам - «Стандартизация» и «Система менеджмента качества». Стоимость процедуры составила 20 тыс.рублей на аттестируемое лицо. При этом, как признается гендиректор завода на портале РБК, работников на аттестацию отправили принудительно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
Стоимость процедуры составила 20 тыс.рублей на аттестируемое лицо.

 

красиво жить не запретишь... Приняли закон - изобрели способ делать деньги из воздуха
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Аноним
, Санкт-Петербург
При этом, как признается гендиректор завода на портале РБК, работников на аттестацию отправили принудительно.

 Сколько времени спал "переработчик" Цыбуков? Не статья, а Плач Ярославны...   в НПО по переработке пластмасс:

торговля бумажками..... в Германии не так.... 
если процесс аттестации
будет формализован, он станет бюрократией и быстро превратится в
торговлю.
Предупредить это можно только качеством ЦОКов, экспертов,
которые туда входят.
Центры должны привлекать лидеров, людей с такими
качествами, которые не допустили бы деградации этой системы.

Обратился бы в ИПК - институт профессиональных кадровиков, там руководитель к.э.н.
Или   изучает ст. 195.3,  введена 122-ФЗ от 02.05.2015г. и не надеется, что работник сам будет оплачивать свою аттестацию.

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Аноним
, Новосибирск
Сначала подождут, не появятся ли добровольные клиенты, а потом бюджет многострадальный доить начнут - пошлют врачей-учителей аттестовываться за счет бюджета?
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Аноним
, Санкт-Петербург
пошлют врачей-учителей аттестовываться

 Педагоги и врачи - уже аттестованы. По педагогам - приказ 544н, введен в действие 29.12.2013.
 Цыбукову надо не на РОСНАНО с Минобразования ориентироваться, а  на химико-технологическое производство. 

Надо забрать у вузов функцию подтверждения квалификации

 Погрязли в мусоре от пластиковой тары, упаковок... в Московской обл.

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