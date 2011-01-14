ТСЖ на УСН учитывает платежи жильцов за ЖКУ в составе доходов

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ТСЖ, применяющее УСН, при определении налоговой базы не учитывает вступительные взносы, членские взносы, паевые взносы, пожертвования, доходы в виде безвозмездно полученных работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров, а также отчисления на формирование резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся ТСЖ его членами.

Другие обязательные платежи, поступающие на счет ТСЖ, в частности суммы платежей собственников жилья за жилищно-коммунальные услуги, должны учитываться в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

В том случае, если ТСЖ применяет УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, то платежи на оплату ЖКУ (например, плата за свет, горячую и холодную воду, вывоз мусора и т.п.) одновременно с отражением их в доходной части ТСЖ принимает к вычету в составе расходов, так как они перечисляются соответствующим организациям, оказывающим эти услуги.

Таким образом, в случае если предпринимательская деятельность ТСЖ, исходя из договорных обязательств, является посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников помещений в многоквартирном доме жилищно-коммунальных услуг, то доходом ТСЖ будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-03-07/73652 от 09.12.2016.