Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год

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С 1 января 2017 года в России стартовала декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году.

Налоговая декларация 3-НДФЛ должна быть представлена в налоговый орган по месту регистрации физического лица по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. приказа № ММВ-7-11/552@ от 10.10.2016).

Представить декларацию обязаны физлица, которые в 2016 году получили доходы:

от продажи имущества, находящегося в собственности на момент продажи менее трёх лет (например, квартира, дом, автомобиль, земельный участок и т.п.);

от сдачи имущества в аренду (если НДФЛ не был удержан налоговым агентом);

в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, в казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

от продажи ценных бумаг, акций;

в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли и т.п.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;

индивидуальные предприниматели (являющиеся плательщиками НДФЛ), нотариусы, занимающихся частной практикой, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.

Заполнить и подать декларацию можно несколькими способами:

заполнить декларацию вручную или с помощью компьютера. Бланки можно скачать у нас на сайте. Для пользователей, предпочитающих заполнять формы в Excel, компания Бухсофт предоставила бланк в формате xls. Распечатанную декларацию на бумажном носителе можно предоставить инспекцию лично, через представителя (имеющего нотариально заверенную доверенность) или по почте ценным письмом с описью вложения;

предоставила бланк в формате xls. Распечатанную декларацию на бумажном носителе можно предоставить инспекцию лично, через представителя (имеющего нотариально заверенную доверенность) или по почте ценным письмом с описью вложения; воспользоваться для заполнения формы программой «Декларация 2016», размещенной на сайте ФНС РФ или программой "НалогоплательщикЮЛ". Обе программы бесплатные.

с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав её бесплатно в разделе «Профиль»;

с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии неподтвержденной учетной записи можно заполнить и направить декларацию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный прием при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в налоговый орган.

Срок представления 3-НДФЛ истекает 2 мая (поскольку 30 апреля 2017 года выходной день). Срок уплаты налога, исчисленного к уплате на основании декларации - 17 июля (т.к. 15 и 16 июля выходные).

Физические лица, не обязанные подавать декларацию, но желающие получить вычеты по налогу, могут представлять её в любое время года, в том числе и после 2 мая.