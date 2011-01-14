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Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2016 год

11.01.17 11:13
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С 1 января 2017 года в России стартовала декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году.

Налоговая декларация 3-НДФЛ должна быть представлена в налоговый орган по месту регистрации физического лица по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. приказа №  ММВ-7-11/552@ от 10.10.2016).

Представить декларацию обязаны физлица, которые в 2016 году получили доходы:

  • от продажи имущества, находящегося в собственности на момент продажи менее трёх лет (например, квартира, дом, автомобиль, земельный участок и т.п.);
  • от сдачи имущества в аренду (если НДФЛ не был удержан налоговым агентом);
  • в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, в казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
  • от продажи ценных бумаг, акций;
  • в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли и т.п.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;
  • индивидуальные предприниматели (являющиеся плательщиками НДФЛ), нотариусы, занимающихся частной практикой, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.

Заполнить и подать декларацию можно несколькими способами:

  • заполнить декларацию вручную или с помощью компьютера. Бланки можно скачать у нас на сайте. Для пользователей, предпочитающих заполнять формы в Excel, компания Бухсофт предоставила бланк в формате xls. Распечатанную декларацию на бумажном носителе можно предоставить инспекцию лично, через представителя (имеющего нотариально заверенную доверенность) или по почте ценным письмом с описью вложения;
  • воспользоваться для заполнения формы программой «Декларация 2016», размещенной на сайте ФНС РФ или программой "НалогоплательщикЮЛ". Обе программы бесплатные.
  • с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав её бесплатно в разделе «Профиль»;
  • с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии неподтвержденной учетной записи можно заполнить и направить декларацию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный прием при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в налоговый орган.

Срок представления 3-НДФЛ истекает 2 мая (поскольку 30 апреля 2017 года выходной день). Срок уплаты налога, исчисленного к уплате на основании декларации - 17 июля (т.к. 15  и 16 июля выходные).

Физические лица, не обязанные подавать декларацию, но желающие получить вычеты по налогу, могут представлять её в любое время года, в том числе и после 2 мая.

Специально для Клерк.Ру

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9 мнений
Клерк
sv777
, Саратов
""Её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, """

Неправда, налоговая требует 2НДФЛ и справку из банка в оригинале, так что посетить налоговую придется.ЛК налогоплательщика нефункционален в ситуации с 3НДФЛ.

Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
У меня 2-НДФЛ приняли в скан-копии, подписанной ЭЦП. Правда декларацию подавала уже после того, как работодатель отчитался по доходам физлиц.

Клерк
sv777
, Саратов

gordana, Вы писали:

У меня 2-НДФЛ приняли в скан-копии, подписанной ЭЦП. Правда декларацию подавала уже после того, как работодатель отчитался по доходам физлиц.

 У нас не принимают, отправила 3 НДФЛ и  все документы к ней с помощью ЛК, позвонили, сказали приезжайте, привозите оригиналы 2 НДФЛ, пока не привезете проверять 3 НДФЛ не будем.

Клерк
Ольга Коврижных

sv777, Вы писали:

gordana, Вы писали:

У меня 2-НДФЛ приняли в скан-копии, подписанной ЭЦП. Правда декларацию подавала уже после того, как работодатель отчитался по доходам физлиц.

 У нас не принимают, отправила 3 НДФЛ и  все документы к ней с помощью ЛК, позвонили, сказали приезжайте, привозите оригиналы 2 НДФЛ, пока не привезете проверять 3 НДФЛ не будем.

 Не имеют права ничего требовать по телефону.

Моя налоговая декларации меньше 2-х месяцев не проверяет, поэтому что на бумаге с флешкой, что по ТКС успевала сдать по работодателю в январе-феврале еще до того, как инспектор приступал к моей декларации.

2016 год имущественный вычет получила на работе.

Клерк
sv777
, Саратов

Ольга Коврижных, Вы писали:

sv777, Вы писали:

gordana, Вы писали:

У меня 2-НДФЛ приняли в скан-копии, подписанной ЭЦП. Правда декларацию подавала уже после того, как работодатель отчитался по доходам физлиц.

 У нас не принимают, отправила 3 НДФЛ и  все документы к ней с помощью ЛК, позвонили, сказали приезжайте, привозите оригиналы 2 НДФЛ, пока не привезете проверять 3 НДФЛ не будем.

 Не имеют права ничего требовать по телефону.

Моя налоговая декларации меньше 2-х месяцев не проверяет, поэтому что на бумаге с флешкой, что по ТКС успевала сдать по работодателю в январе-феврале еще до того, как инспектор приступал к моей декларации.

2016 год имущественный вычет получила на работе.

 Я тоже получала имущественный вычет на работе, но чтобы его получить, пришлось везти оригиналы 2 НДФЛ и справку из банка о процентах (тоже в оригинале), потому что сканы этих документов, отправленные через ЛК с электронной подписью они не рассматривают, только оригиналы.Можно конечно было бы с ними поспорить, но тогда уведомление на вычет для работодателя я бы получила месяцев через шесть.Поэтому в этом году я просто поехала в налоговую с оригиналами документов и Декларацией 3 НДФЛ.Вывод:для сдачи 3 НДФЛ на имущественный вычет ЛК налогоплательщика бесполезен.

Клерк
Ольга Коврижных

sv777, Вы писали:

Ольга Коврижных, Вы писали:

sv777, Вы писали:

gordana, Вы писали:

У меня 2-НДФЛ приняли в скан-копии, подписанной ЭЦП. Правда декларацию подавала уже после того, как работодатель отчитался по доходам физлиц.

 У нас не принимают, отправила 3 НДФЛ и  все документы к ней с помощью ЛК, позвонили, сказали приезжайте, привозите оригиналы 2 НДФЛ, пока не привезете проверять 3 НДФЛ не будем.

 Не имеют права ничего требовать по телефону.

Моя налоговая декларации меньше 2-х месяцев не проверяет, поэтому что на бумаге с флешкой, что по ТКС успевала сдать по работодателю в январе-феврале еще до того, как инспектор приступал к моей декларации.

2016 год имущественный вычет получила на работе.

 Я тоже получала имущественный вычет на работе, но чтобы его получить, пришлось везти оригиналы 2 НДФЛ и справку из банка о процентах (тоже в оригинале), потому что сканы этих документов, отправленные через ЛК с электронной подписью они не рассматривают, только оригиналы.Можно конечно было бы с ними поспорить, но тогда уведомление на вычет для работодателя я бы получила месяцев через шесть.Поэтому в этом году я просто поехала в налоговую с оригиналами документов и Декларацией 3 НДФЛ.Вывод:для сдачи 3 НДФЛ на имущественный вычет ЛК налогоплательщика бесполезен.

У меня кредит уже выплачен в 2014 году, я получаю остатки вычета по процентам.

Отправляла через ЛК заявления и справки 2-НДФЛ за 2016 год по 2-м работам, и все.

Уведомления для работодателей получены без проблем.

Клерк
Ольга Коврижных

Нет, просто столичные (Москва и СПб) налоговые одни из первых новые технологии осваивают.

А косяки есть у всех: я имущественный вычет в одной и той же налоговой получаю с 2008 года (да еще и на пару с мужем). Косяков было море: несвоевременный возврат налога, потеря части копий документов в налоговой, несвоевременное отображение деклараций в связи с новыми форматами деклараций.

Сейчас люди жалуются, что не могут отправить декларации за 2016 год через ЛК.


Клерк
sv777
, Саратов

Ольга Коврижных, Вы писали:

Нет, просто столичные (Москва и СПб) налоговые одни из первых новые технологии осваивают.

А косяки есть у всех: я имущественный вычет в одной и той же налоговой получаю с 2008 года (да еще и на пару с мужем). Косяков было море: несвоевременный возврат налога, потеря части копий документов в налоговой, несвоевременное отображение деклараций в связи с новыми форматами деклараций.

Сейчас люди жалуются, что не могут отправить декларации за 2016 год через ЛК.


 Технологии зднсь ни при чем.Как раз через ЛК я все отправила в т.ч. сканы 2 НДФЛ, но сказали привозите оригиналы справок и точка.

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