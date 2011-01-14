ПФР рассказал о штрафных санкциях за отчеты

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С 1 января 2017 года в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", штрафные санкции применяются в отношении следующих видов отчетности страхователей:

- ежемесячная отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М;

- сведения, предусмотренные законом № 56-ФЗ (Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя по форме - ДСВ-3);

- сведения о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении пенсии (межотчетная форма);

- новая ежегодная отчетность страхователей (сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих видах работ) – первая отчетность за 2017 год будет представлена до 1 марта 2018 года.

Размер штрафных санкций в отношении всех видов отчетности - 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей (ст.17 Федерального закона N 27-ФЗ).

Законодательно определена процедура оформления документов досудебного порядка (Акты, Решения, Требования и процессуальные сроки).

Законодательно установлен срок устранения страхователями ошибок и расхождений, выявленных ПФР в представленной отчетности, - в течение 5 рабочих дней. При представлении в течение 5 рабочих дней исправленных сведений финансовые санкции не применяются. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих дней не представлены, составляется Акт о выявлении правонарушения.

Изменен порядок взыскания финансовых санкций: в случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по Требованию, взыскание сумм финансовых санкций производится территориальным органом ПФР в судебном порядке.

В КоАП добавлена новая статья (15.33.2.), регламентирующая, что за нарушение установленных законодательством порядка и сроков представления в органы ПФР сведений либо отказ от представления, а также за представление в неполном объеме или искаженном виде, должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Такие разъяснения дает столичное отделение ПФР на ведомственном сайте.